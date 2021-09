L'ex sindaco di Surbo Fabio Vincenti è morto in un incidente stradale sulla tangenziale Est di Lecce: la sua auto è volata dal cavalcavia.

Tragedia sulla Tangenziale Est di Lecce, dove nella serata di lunedì 6 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita l’ex sindco di Surbo Fabio Vincenti. La sua auto è volata dal cavalcavia dopo aver sfiorato un’auto dei Carabinieri.

Incidente sulla tangenziale: morto Fabio Vincenti

I fatti hanno avuto luogo poco dopo le 20. Secondo le prime ricostruizoni l’uomo stava viaggiando a bordo della sua auto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell’auto e sfiorato le pattuglie dei Carabinieri impegnate nel trasferimento in carcere di un arrestato. A causa dell’impatto è volata dal cavalcavia a ridosso dell’uscita per Torre Chianca.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno però potuto fare nulla per salvare l’ex primo cittadino. Troppo gravi le ferite riportate durante la caduta, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni sforzo di rianimazione.

Incidente sulla tangenziale, morto Fabio Vincenti: illesi i militari

Illesi invece i militari della Compagnia di Casarano a bordo delle due auto sfiorate, che stavano conducendo in carcere Abdeljalil Nhaib.

Si tratta di un cittadino tratto in arresto per la tentata rapina allo sportello automatico dell’ufficio postale di Casarano avvenuta la mattina. L’aggressore era stato immediatamente bloccato anche grazie alla pronta reazione della vittima, e all’allarme subito lanciato dai presenti.