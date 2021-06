Un incidente sulla Strada Provinciale Turi-Putignano ha causato due vittime e un ferito, in seguito a uno scontro tra un’auto e un furgone.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Bari: il violento scontro frontale tra un’auto e un furgone ha causato due vittime e il ferimento di una persona.

Incidente sulla Turi-Putignano, 2 morti e un ferito nello scontro tra un’auto e un furgone

Nella tarda serata di lunedì 21 giugno, poco prima della mezzanotte, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto un furgoncino, impiegato per il trasporto di beni alimentari, e un’automobile: la vicenda si è verificata lungo la Strada Provinciale situata tra Turi e Putignano, in provincia di Bari, in Puglia.

Lo schianto frontale ha provocato la morte di entrambi i conducenti delle vetture mentre il soggetto che è rimasto ferito nello scontro è stato identificato come un passeggero del furgone.

Incidente sulla Turi-Putignano, scontro tra un’auto e un furgone: i soccorsi

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto sulla Strada Provinciale Turi-Putignano a Bari nella serata di lunedì 21 giugno è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradaledi Castellana Grotte, afferenti alla Procura della Repubblica di Bari.

I paramedici hanno tentato di rianimare i conducenti dei due mezzi coinvolti ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Il passeggero ferito, invece, è stato trasferito in gravi condizioni in ospedale e affidato alle cure dei medici di turno.

Incidente sulla Turi-Putignano, scontro tra un’auto e un furgone: le dinamiche

Le dinamiche dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento ma, sulla base delle ricostruzioni e delle ipotesi preliminari postulate, pare che uno dei due veicoli implicati nello schianto mortale abbia improvvisamente invaso la corsia opposta di marcia, giungendo in prossimità di una curva a una velocità estremamente elevata. In questo contesto, i mezzi non sarebbero riusciti a frenare in tempi utili a evitare il disastro.

In un simile scenario, dopo essersi scontrata frontalmente con il furgoncino, l’automobile avrebbe prima impattato contro un muretto e poi contro un albero.

Nel sinistro, infine, pare essere rimasto coinvolto anche un terzo veicolo, un’auto che è giunta sul luogo della tragedia pochi minuti dopo l’incidente: fortunatamente, il conducente della vettura non ha riportato conseguenze.