Si chiamava Mariella Carrino, aveva 27 anni ed era una studentessa la vittima del tragico incidente avvenuto intorno alle ore 17 di venerdì 30 giugno 2023 sulla via Flaminia, all’altezza di Civica Castellana, nel Viterbese.

Mariella Carrino è stata investita da un tir sotto gli occhi del fidanzato

Al chilometro 61 della consolare che conduce a nord di Roma, la moto su cui viaggiavano Mariella Carrino e il fidanzato si è scontrata con una Fiat Panda. I due sono stati sbalzati sull’asfalto e la giovane è finita sulla corsia opposta, su cui stava arrivando un autocarro. Il camionista ha provato a sterzare, ma non è riuscito a evitare Carrino, che, sotto gli occhi del fidanzato, è rimasta incastrata sotto il mezzo pesante.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti le ambulanze del 118 e i Vigili del fuoco, che hanno sollevato il tir ed estratto Carrino. Nonostante i tentativi di rianimazione, per la ragazza non c’è, però, stato nulla da fare.

Il fidanzato è in gravi condizioni e in stato di shock

Ferito gravemente e in stato di shock il fidanzato della vittima, che ha una decina di anni in più di Mariella Carrino e lavora come manager, portato con l’eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma. Presenta diverse fratture e lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La coppia condivideva la passione per la moto e viaggiava spesso con tale mezzo.

I Carabinieri hanno sequestrato tutti i mezzi coinvolti nell’incidente ed eseguito i rilievi necessari. Un fascicolo è stato aperto su quanto successo per accertare dinamica e responsabilità. Un’autopsia verrà effettuata sulla salma di Carrino.

