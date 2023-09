Ennesima tragedia sulle strade del Lazio nel giro di pochi giorni: questa volta a perdere la vita è stato un giovane di appena 17 anni, che al momento del sinistro avvenuto in provincia di Frosinone era a bordo del suo scooter.

Morto a 17 anni Alfonso Iannotta: fatale un incidente sullo scooter

Nell’incidente avvenuto sabato 16 settembre sulla Casilina Sud (nel tratto compreso tra San Vittore del Lazio e San Pietro) ha perso la vita il 17enne Alfonso Iannotta. Il minorenne si è spento dopo 18 ore di agonia in ospedale, dov’era stato trasportato d’urgenza subito dopo l’incidente.

In base alle prime ricostruzioni, sembra che il ragazzo si stesse dirigendo sul posto di lavoro (era impiegato presso un distributore di benzina), quando ha incrociato sul suo percorso una Golf, che in circostanze ancora da chiarire l’ha sbalzato dal suo mezzo su due ruote. L’impatto è stato violentissimo ed è riuscito a spezzare in due la moto dove si trovava il ragazzo, che è così caduto a terra.

Immediato l’intervento dell’Ares 118, che però non è riuscito a salvargli la vita. Il giovane è stato portato all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico alla fine risultato inutile: il cuore di Alfonso ha infatti smesso di battere questa mattina, domenica 17 settembre, intorno alle 5:20.