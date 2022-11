Incidente tra auto e camion in provincia di Vercelli: morto ragazzo di 22 anni

Un ragazzo di 22 anni è morto a causa di un incidente tra un'automobile e un camion, avvenuto in provincia di Vercelli.

Un terribile incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 2 novembre 2022, lungo la strada provinciale 299, all’altezza del centro abitato Varallo Sesia, in provincia di Vercelli. Per cause ancora in fase di accertamento, il pick-up guidato da una ragazzo di 22 anni si è scontrato frontalmente contro un camion che proveniva dalla direzione opposta. Il giovane 22enne purtroppo ha perso la vita nello schianto.

Incidente a Vercelli: i soccorsi

Il terribile incidente, che si è verificato lungo la strada provinciale 299, all’altezza del centro abitato di Varallo Sesia, in provincia di Vercelli, purtroppo non ha lasciato scampo al giovane di 22 anni. I soccorsi dell’equipe sanitaria che è subito intervenuta sul posto si sono rivelati del tutto inutili, visto che il giovane è morto sul colpo. Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto.

L’autista del mezzo pesante ha riportato ferite lievi.