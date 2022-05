Incidente tra auto e furgone a Spoleto: donna morta sulla Flaminia

Un terribile incidente si è verificato tra auto e furgone a Spoleto con una donna che nel tremendo impatto è morta sulla vecchia via Flaminia

Un terribile incidente stradale tra un’auto ed un furgone si è verificato nelle ore del mattino di oggi, 30 maggio, a Spoleto: purtroppo una donna è morta sulla Flaminia. Forse ci potrebbe essere stato un malore alla guida dietro la tragedia in cui lungo la consolare ha perso la vita una donna.

Il terribile schianto si è verificato intorno alle 8.45 lungo la vecchia Flaminia ed a perdere la vita in Umbria è stata una donna la cui vettura avrebbe impattato con violenza estrema contro un furgone. I media territoriali spiegano che l’incidente è avvenuto nella zona tra Cortaccione e Fabbreria.

Incidente tra auto e furgone a Spoleto

Per la precisione lo schianto si è verificato tra la rotatoria davanti all’oleificio Monini ed il distributore di benzina.

Sempre secondo la descrizione dei primi “lanci” il conducente del furgone è rimasto ferito e dopo l’arrivo dei soccorritori del 118 è stato trasportato in ospedale in “codice 2”. Purtroppo la donna che era alla guida dell’auto è deceduta. Sull’età delle vittima ci sono state iniziali versioni discordanti ma pare che si tratti di una cinquantatreenne residente a Spoleto.

Strada chiusa al traffico per ore

La donna era alla guida di un’Audi in direzione Fabbreria e secondo alcune ipotesi tutte da confermare potrebbe essere stata colta da un malore che l’ha portata a perdere il controllo del veicolo, finendo contro il furgone.

Sul luogo del sinistro sono arrivate a razzo pattuglie della polizia municipale per i rilievi del sinistro e della polizia stradale per la gestione della viabilità. Il tratto di strada Flaminia in questione è rimasto chiuso al traffico fino a mezzogiorno circa.