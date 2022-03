Nel milanese ha perso la vita una 18enne a causa di un incidente stradale: era in sella alla sua moto e si è scontrata fatalmente con un'auto.

Ragazza di 18 anni morta in un incidente stradale

È successo tutto questa mattina, venerdì 25 marzo, intorno alle ore 8:30 nel comune di Pozzo d’Adda, in provincia di Milano.

L’adolescente si trovava in sella alla sua moto, e vicino a lei una sua coetanea su un altro scooter, e stavano procedendo tra via Turati e via Leonardo Da Vinci a Pozzo d’Adda, quando si è scontrata con un’altra automobile sulla carreggiata. Alla guida del veicolo c’era un uomo di 59 anni.

L’arrivo dei soccorsi e i rilievi

Sul posto si sono precipitate due ambulanze, l’elisoccorso e i Carabinieri di Vaprio d’Adda. La povera 18enne ha perso la vita sul colpo, mentre l’altra ragazza ha riportato una frattura al braccio ed è stata portata in codice giallo all’ospedale Cardellini di Zingonia, Bergamo, tramite l’elicottero. Anche l’uomo alla guida si trova al pronto soccorso in stato di shock.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe urtato violentemente contro il motorino della 18enne scomparsa, mentre la sua coetanea sarebbe riuscita a schivare il mezzo e si sarebbe rotta il braccio nella caduta.