Incidente tra auto e scooter a Palermo, morti due fidanzati: si sarebbero dovuti sposare a breve

Un incidente tra un'auto e uno scooter a Palermo ha provocato la morte di due fidanzati: Carmelo e Virginia si sarebbero dovuti sposare a breve.

Un destino crudele ha spezzato per sempre la vita di Virginia e Carmelo, interrompendo i loro sogni e distruggendo i progetti futuri che stavano pianificando. In un incidente tra un’auto e uno scooter a Palermo sono morti due fidanzati che si sarebbero dovuti sposare a breve.

Incidente a Palermo, morti due fidanzati e due mezzi coinvolti

Dopo l’incidente a Piacenza, in un drammatico schianto avvenuto nella mattinata di giovedì 3 giugno sono morti due fidanzati. Si tratta di Virginia Calvaruso, 29 anni, e Carmelo Granata, 37 anni.

Nell’incidente avvenuto a Palermo sono rimasti coinvolti uno scooter e un’auto.

Incidente a Palermo, morti due fidanzati: la dinamica

I due fidanzati viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Beverly. A un tratto lo scooter si è scontrato violentemente con una Bmw X3 grigia. Le cause dell’impatto al momento non sono chiare e restano da accertare.

L’incidente è avvenuto lungo le rampe nei pressi di via Ernesto Basile, all’altezza dello svincolo della circonvallazione verso Trapani.

Carmelo e Virginia viaggiavano insieme sullo scooter di grossa cilindrata.

Lui lavorava nel comune di Misilmeri. Appresa la notizia, l’amministrazione comunale ha immediatamente diffuso una nota, ricordandolo con affetto e piangendone la tragica scomparsa, così ingiusta e crudele. “Una terribile tragedia si è abbattuta sulla nostra comunità. In un tragico incidente stradale presso lo svincolo di via Ernesto Basile a Palermo, sono venuti a mancare la misilmerese Virginia Calvaruso di 29 anni e Carmelo Granata di 37, dipendente del nostro servizio rifiuti. I due fidanzati si sarebbero dovuti sposare a breve. La nostra amministrazione sconvolta da questa notizia si stringe al dolore delle famiglie Calvaruso e Granata”, si legge nella nota.

Incidente a Palermo, morti due fidanzati: i soccorsi

L’incidente è avvenuto dopo mezzogiorno, verso le 12.30. Il violento impatto ha fatto sbalzare le due vittime a diversi metri di distanza dal punto in cui è avvenuto lo scontro tra auto e scooter. Immediato il soccorso del 118: diverse ambulanze sono giunte sul luogo dell’incidente, ma per i due fidanzati i soccorsi sono stati vani. I sanitari hanno provato a rianimarli, ma le loro ferite erano troppo gravi e non è stato possibile salvarli. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia e i carabinieri per ripristinare il traffico e riprendere la viabilità interrotta.

Agli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale il compito di eseguire tutti i rilievi del caso. Auto e moto si sono scontrati nel tratto conclusivo di via Basile. L’impatto è avvenuto appena prima dello svincolo che porta in viale Regione siciliana. Tuttavia, le cause dell’incidente sono ancora da chiarire e la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire.