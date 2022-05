Incidente tra auto e trasporto eccezionale: la trave buca il parabrezza

Incidente a Orsago in Veneto tra auto e trasporto eccezionale: la trave è entrata nella vettura.

Incredibile incidente a Orsago in Veneto, in provincia di Treviso. Un’auto ha tamponato un trasporto eccezionale e una trave è andata a finire nella vettura come un proiettile. Il conducente dell’auto è rimasto miracolosamente illeso, venendo solamente sfiorato dalla trave.

Il sinistro si è verificato intorno alle 7 del 5 maggio sulla Pontebbana all’altezza del civico 24.

Incidente a Orsago: auto tampona trasporto, illeso un 54enne del Ghana

L’auto, una Renault Scenic, era condotta dal signor J.D. un 54enne originario del Ghana e abitante a Sacile (Pordenone). La vettura ha tamponato un convoglio che trasportava travetti in metallo. Alla guida vi era il 46enne P.Q. residente a Cittadella (Padova).

Alcuni travetti sul convoglio sarebbero stati parzialmente sporgenti. Entrambi i veicoli partivano da Treviso ed erano diretti a Orsago. Il camion era fermo al semaforo e forse il conducente della vettura non si era accorto che il convoglio fosse in coda, oppure aveva intenzione di frenare, ma non ha fatto in tempo.

Parabrezza dell’auto sfondato

Nel corso dell’impatto il parabrezza dell’auto guidata dal ghanese è stato sfondato dalle putrelle.

L’automobilista è rimasto ferito, ma se la caverà, nonostante il grande terrore che avrà comprensibilmente vissuto in quegli istanti. A soccorrere l’uomo sono stati i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale di Conegliano. Giunti sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia.