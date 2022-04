Incidente tra Brusciano e Mariglianella, scontro tra auto e moto: morto Angelo La Gatta

Addio ad Angelo La Gatta, 40enne morto in un incidente tra Brusciano e Mariglianella: si è scontrato con un'auto mentre viaggiava in moto.

Tragedia tra Brusciano e Mariglianella, in provincia di Napoli, dove nella serata di sabato 23 aprile 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 40 anni. Nel sinistro si sono scontrate un’auto e due moto e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente tra Brusciano e Mariglianella

Secondo quanto ricostruito, Angelo La Gatta (questo il nome della vittima) stava viaggiando a bordo della sua moto seguito da un amico, a sua volta sulla propria motocicletta. All’improvviso i due si sarebbero scontrati con una Peugeot che si trovava al centro della carreggiata rimanendo feriti. Mentre l’amico si è procurato traumi lievi per cui non si è reso nemmeno necessario il ricovero, ad Angelo le ferite non hanno lasciato scampo.

I sanitari del 118, giunti sul posto dopo l’allarme, non hanno infatti potuto far altro che constatare il suo decesso. Anche il conducente dell’auto se l’è cavata con qualche trauma non grave e non è stato ricoverato.

Incidente tra Brusciano e Mariglianella: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.

Sulla vicenda è intervenuto anche l’esponente politico Antonio Castaldo che ha riflettuto sulla pericolosità della Variante Bis che collega Brusciano a Mariglianella, teatro di numerosi incidenti negli ultimi anni: “Mi chiedo fin quando ancora bisogna vedere queste drammatiche scene e fin quando ancora dobbiamo raggelarci per il sangue sparso sul freddo asfalto“. Di qui il suo invito: “Con un po’ di buona volontà, di idee buone e di capacità amministrative non credo ci voglia molto a presentare un serio programma di sicurezza stradale tale da ridurre o, addirittura, abbattere gli incidenti“.