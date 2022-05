Un ragazzo di soli 18 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto tra Caiazzo ed Alvignano: la sua moto si è scontrata con un pullman.

Tragedia tra Caiazzo ed Alvignano, comuni in provincia di Caserta, dove nella giornata di mercoledì 18 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 18 anni. La sua moto si è schiantata contro un autobus e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale tra Caiazzo ed Alvignano

Secondo quanto ricostruito, un pullman dell’Air (che da poche settimane è subentrata alla Ctp per il trasporto su gomma nella provincia casertana) ed il motorino sul quale viaggiava la vittima si sono scontrati per cause ancora da accertare. L’impatto è stato talmente violento da scaraventare a terra il ragazzo e fargli perdere i sensi.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla se non constatare il suo decesso.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante lo schianto, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Sotto shock ma illeso invece l’autista del mezzo.

Incidente stradale tra Caiazzo ed Alvignano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e chiuso il tratto di strada interessato.

I Vigili del fuoco hanno lavorato per diversi minuti per mettere in sicurezza la carreggiata.