Incidente tra camion e due auto: morto un 37enne

Lo schianto è avvenuto sulla 554 in direzione Quartu, dopo il ponte Emanuela Loi al bivio di Monserrato e Sestu.

Un terribile incidente sulla 554 in direzione Quartu, appena dopo il ponte Emanuela Loi al bivio di Monserrato e Sestu, nella città metropolitana di Cagliari, è costato la vita a un uomo di 37 anni.

Coinvolte due auto e un camion.

Morto uno dei conducenti delle auto coinvolte nell’incidente con il camion

La vittima si chiamava Angelo Pinna e viveva a Orani, in provincia di Nuoro. Aveva una ditta di soccorso stradale. Pinna era alla guida di una delle due auto ed è morto sul colpo. Il suo corpo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco, mentre i conducenti del camion e dell’altra auto sono stati portati in ospedale.

Pesanti disagi per il traffico

Non si conosce la dinamica esatta dell’incidente, avvenuto intorno alle 13 di venerdì 20 gennaio 2023. Sembra comunque che ci sia stato uno scontro a catena che potrebbe essere avvenuto in seguito a un tamponamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Monserrato, coordinati dal comandante Massimiliano Zurru, e i Carabinieri di Monserrato e Quartu per regolare il traffico. Pesanti i disagi per la circolazione, con le auto che sono state deviate su altre strade per evitare la coda creata dall’incidente.

