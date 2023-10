Una famiglia distrutta in un incidente a Palestrina. Lo chef Maurizio Ponzo e la moglie sono morti, i figli di 5 e 10 anni sono in gravi condizioni.

Incidente tra due auto, morti lo chef Maurizio Ponzo e la moglie: gravi i figli di 5 e 10 anni

Una famiglia distrutta per un incidente avvenuto a Palestrina, in provincia di Roma. Lo chef Maurizio Ponzo, di 38 anni, che lavorava in un ristorante di Zagarolo, è morto insieme alla moglie Alessandra Corradi, anche lei di 38 anni. I due figli di 5 e 10 anni sono rimasti gravemente feriti. La loro Renault è stata colpita da un’Audi che ha invaso la corsia opposta.

Maurizio Ponzo e la sua famiglia stavano viaggiando su una Renault Clio che è stata colpita in pieno da un’Audi, con due persone a bordo, che aveva invaso la carreggiata opposta. I due adulti sono morti sul colpo, mentre i minori, così come gli occupanti dell’altra vettura, sono stati portati in ospedale in codice rosso.

Incidente a Palestrina: chi sono le vittime

Le vittime sono lo chef Maurizio Ponzo e la moglie Alessandra Corradi, entrambi di 38 anni. I due figli minorenni sono rimasti gravemente feriti e sono stati portati in codice rosso al Policlinico Gemelli e all’ospedale Bambin Gesù.