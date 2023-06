Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 28 e il 29 giugno a Trebaseleghe. Il bilancio è di due feriti.

Incidente tra due auto nel padovano: feriti i conducenti

Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra il 28 e il 29 giugno a Trebaseleghe, nel padovano. Il bilancio dell’incidente è di due feriti, che sono stati trasportati in ospedale. L’allarme è scattato intorno alle 23 e sono state coinvolge due auto, in via Castellana. Al vaglio dei carabinieri le cause che hanno portato allo schianto, che fortunatamente non ha portato a vittime. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dall’eccessiva velocità ad una manovra azzardata, ma anche semplice disattenzione.

Incidente tra due auto nel padovano: la dinamica

In via Castellana, a Trebaseleghe, sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e i volontari di Borgoricco, che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e hanno liberato i feriti dalle lamiere. Una delle due auto è finita nel fossato che scorre lungo la carreggiata. Il personale medico del Suem 118 si è preso cura dei due automobilisti, che sono stati stabilizzati e poi portati in ospedale. Le loro condizioni sono critiche, ma non sono in pericolo di vita.