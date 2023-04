Momenti di grande paura sull’A2, per una tragedia sfiorata. Si è verificato un incidente tra due automobili e il bilancio è di 5 persone ferite.

Incidente tra due auto sull’A2: cinque feriti

Momenti di grande paura sull’A2 del Mediterraneo. Purtroppo è stata sfiorata una tragedia. Si è verificato un terribile incidente tra due automobili, che si sono scontrate tra gli svincoli di Pontecagnano e Montecorvino Pugliano-Pontecagnano Sud. L’impatto è stato molto violento e il bilancio è di cinque persone ferite, tra cui una giovane di 25 anni.

L’impatto tra le due automobili è stato davvero molto violento. Nello schianto sono rimaste ferite cinque persone, tra cui una ragazza di circa 25 anni, che è stata trasportata d’urgenza all’ospedale “Santa Maria della Speranza“. Una tragedia sfiorata in un momento in cui sembrerebbe che tutti stessero tornando da una discoteca. Sul luogo dell’incidente sono arrivate le ambulanze del 118 e gli agenti della Polizia Stradale, per ricostruire la dinamica dell’incidente ed eventuali responsabilità per quanto accaduto.