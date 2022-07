Incidente tra Ginosa e Laterza: morte mamma e figlia

Incidente mortale tra Ginosa e Laterza: morte mamma e figlia

La strada 580 tra Ginosa e Laterza miete altre due vittime in un tragico incidente stradale. Sono morte una mamma di 52 anni insieme alla figlia di 11 anni dop un violento scontro contro un camion. Sulla stessa strada, è morto di recente anche Giovanni Perrone, ventenne grande promessa dell’atletica, ucciso in sella alla sua moto a causa dell’impatto con un muretto.

Dinamica dell’incidente tra Ginosa e Laterza

Francesca Maria Natale, 52 anni, madre di Nicole Lorusso, 11 anni, hanno perso la vita in seguito allo scontro con un camion. Sono in corso gli accertamenti per stabilire la dinamica dell’incidente ma pare che la vettura cona bordo la donna in direzione Laterza si sia scontrata frontalmente con l’autoarticolato che procedeva verso Ginosa. La causa del sinistro, avvenuto ad un centiaio di metri dal Liceo Vico nei pressi di una deviaizone, parrebbe essere stata cauata da una mancata precedenza.

Le forze dell’ordine stanno lavorando per capire le cause che hanno portato allo scontro. Sul posto sono giunti i vigili urbani e i soccorsi del 118 ma per mamma e figlia sono stati inutili gli interventi e le cure dei paramedici.