Incidente in un fiume a Ottawa, in Canada, dove due moto d’acqua si sono scontrate l’una contro l’altra. Il video dello schianto.

Scontro frontale tra due moto d’acqua: l’incidente è avvenuto in un fiume ad Ottawa ed è stato filmato da uno dei presenti. Le immagini sono state condivise sui social, diventando rapidamente virali.

Incidente tra moto d’acqua in un fiume a Ottawa, non ci sono feriti

Le due moto si sono scontrate l’una contro l’altra mentre si trovavano in un fiume a Ottawa, in Ontario, in Canada. A seguito del violento in patto, i due mezzo sono stati sbalzati prima in aria a causa della violenza dell’urto e poi sono ripiombati in acqua. I piloti, intanto, sono stati disarcionati insieme ad alcuni detriti dei rispettivi veicoli.

Il video

In considerazione di quanto riferito dall’autore del video, nessuno dei due piloti è rimasto ferito nell’incidente avvenuto nel fiume a Ottawa.

Nelle immagini, è possibile osservare i due jetski che procedono a tutta velocità l’uno verso l’altro mentre, in sottofondo, si sente la voce di uno dei loro amici che urla con eccitazione: “Sta arrivando! Sta arrivando! Ci siamo!”.

Poco dopo, le due moto d’acqua si scontrano e i piloti finiscono nel fiume mentre gli amici gridano per lo spavento.