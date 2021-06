Sono due le persone che hanno perso la vita a causa di un incidente avvenuto sulla strada che collega Putignano a Gioia del Colle.

Un gravissimo incidente è avvenuto sulla Provinciale 106 che collega Putignano e Gioia del Colle. A scontrarsi sono state un furgone e un’autovettura. A perdere la vita sono state una madre di 74 anni e il figlio 53enne.

Incidente tra Putignano e Gioia del Colle

Attualmente il bilancio parla di due vittime e di altre persone rimaste ferite. A causa dell’incidente, avvenuto lunedì 28 giugno 2021 alle ore 8,30, la zona è stata chiusa per consentire l’arrivo dei soccorsi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Incidente a Putignano, cosa è accaduto

Si sono scontrate un furgone e un’automobile. Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e il personale sanitario.

Ancora da chiarire la dinamica dell’impatto. Previste intanto nelle prossime ore le autopsie per le persone che hanno perso la vita. Le vittime sono due persone originarie del paese di Santeramo in Colle. A bordo della Fiat Bravo un 53enne e la madre.

Incidente tra Putignano e Gioia del Colle, le novità

I vigili del fuoco di Putignano, una volti giunti sul posto, hanno estratto dall’autovettura i corpi senza vita delle vittime.

A bordo del furgoncino due persone rimaste ferite.

Non si tratta comunque dell’unico incidente avvenuto di recente in Italia. Tragedia a Talmassons, comune in provincia di Udine, dove nella serata di sabato 26 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale in cui ha perso la vita un uomo di 43 anni. La sua auto si è schiantata contro un albero: per lui non c’è stato nulla da fare. Il nome della vittima è Manuel Pitton che stava viaggiando a bordo della sua Fiat Panda. L’uomo ha perso il controllo della vettura ed è finito contro un albero.

Un altro incidente è avvenuto ad Arzachena, in provincia di Sassari, a causa del quale un 36enne residente in Germania è stato sbalzato fuori dall’abitacolo. Dopo un volo di dieci metri è caduto a terra. L’auto è andata completamente distrutta e Madadu è stato trovato riverso a terra poco distante dal mezzo, rimanendo senza sensi. Il personale sanitario del 118 ha provato tutte le manovre di rianimazione nel tentativo di tenerlo in vita, salvo poi non poter fare altro che dichiararne il decesso.