Incidente tra tre camion in A13: diversi feriti e chilometri di coda

I conducenti di tre camion sono rimasti feriti a causa di un incidente in A13 che ha coinvolto i loro mezzi: si indaga sull'accaduto.

Paura sull’A13 Boloogna-Padova, dove nella mattinata di mercoledì 21 aprile 2021 ha avuto luogo un incidente stradale tra tre camion che ha causato diversi feriti, fortunatamente nessuno in maniera grave. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostuire quanto accaduto.

Incidente tra tre camion in A13

I fatti si sono verificati intorno alle 8 nel tratto veneto dell’autostrada, tra le uscite di Boara nel Ferrarese e Villamarzana nel Rodigino. Secondo le prime ricostruzioni tre mezzi pesanti che viaggiavano sulla stessa corsia di marcia verso Bologna si sono tamponati per cause ancora da accertare e dopo lo schianto hanno invaso l’intera carreggiata verso Bologna.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco che hanno fornito le prime cure mediche ai conducenti dei tir coinvolti nel sinistro.

Nessuno di loro versa in gravi condizioni e non è noto se abbiano avuto bisogno di un trasferimento in ospedale. Presenti sul posto anche le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione terzo Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia che hanno provveduto a bloccare il traffico per consentire i soccorsi, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza dell’areea.

Gli agenti hanno inoltre effettuato i rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

La carreggiata è rimasta chiusa per alcune ore con inevitabili ripercussioni sul traffico tanto che le code hanno raggiunto picchi di 6 km. A rendere le cose ancora più complicate è stata la chiusura fino alle 22:00 dell’entrata di Monselice verso Padova per lavori.