A livello della Padana Inferiore è avvenuto un incidente tra tre mezzi: ci sono al momento un ferito e tre mezzi coinvolti.

Incidente tra tre mezzi: un ferito

È recentissima la notizia di questo incidente, avvenuto nei pressi della Padana Inferiore, vicino a Padova.

È mattina quando tre automezzi si scontrano tra loro, mandando in tilt tutto il tratto stradale.

Immediati i soccorsi per i feriti. Sono già in zona le forze dell’ordine per ripristinare la circolazione.

Incidente nella Padana Inferiore

Oggi Regionale 10, la Padana Inferiore è una strada statale italiana e una strada regionale in Veneto, ed è una delle più note arterie stradali del Nord Italia.

Non è così improbabile pertanto uno scontro che, al momento, ha un bilancio dei feriti in aumento.

I mezzi coinvolti nell’incidente

Nello scontro sulla regionale 10 risultano coinvolti tre mezzi, di cui un mezzo pesante e un Audi A3.

Stando a quanto riferito dai soccorsi, sembrerebbe che sia il conducente dell’Audi A3 quello più grave tra i feriti.

Al momento la Padana Inferiore risulta paralizzata. Ancora non è chiaro quando verrà riattivata la circolazione della Regionale.

