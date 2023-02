Una tragedia sconvolge la provincia di Firenze, dove un uomo è morto in seguito ad un incidente avvenuto con un cinghiale.

La vittima viaggiava in scooter e l’impatto con l’ungulato gli è stato fatale.

Incidente tra una moto e un cinghiale: morto un 47enne

Ancora un incidente che vede protagonisti un uomo e un animale, sempre il solito: il cinghiale. Va detto che in questo caso non era un’area urbana dove è avvenuto il sinistro. Ci troviamo in provincia di Firenze, nella zona del Mugello, per la precisione nel comune di Scarperia e San Piero, frazione del Carlone.

La vittima è un signore di 47 anni che viaggiava su uno scooter di grossa cilindrata. Durante il tragitto si è scontrato con un cinghiale e, forse a causa della velocità elevata, è letteralemente “volato” dal suo mezzo.

I soccorsi e il decesso

L’impatto è stato violentissimo, tanto che all’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine non si è potuto far altro che constatate il decesso del 47enne nonostante i tentativi di rianimazione.

Purtroppo si tratta di una fatalità dato che, come già detto in precedenza, la zona non era un area urbana. Il sinistro è avvenuto ieri sera, 3 febbraio 2023, poco dopo le 23.00.