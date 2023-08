Ha colpito una campana del vetro e si è ribaltato con l’auto: l’incidente si è verificato in via della Pineta Sacchetti, vicino al policlinico Gemelli di Roma. Dopo lo schianto, il conducente della vettura si è allontanato: le autorità stanno cercando di rintracciarlo.

Incidente vicino al policlinico Gemelli di Roma

Un drammatico incidente stradale si è consumato poco dopo le ore 22:00 di mercoledì 9 agosto. In via della Pineta Sacchetti, in prossimità del policlinico universitario Agostino Gemelli, nel municipio di Monte Mario, è stata trovata un’auto ribaltata vicino a una campana del vetro severamente danneggiata.

A rinvenire la vettura sono stati gli agenti della polizia municipali che sono intervenuti sul posto dopo aver ricevuto la segnalazione del sinistro.

Si cerca il conducente dell’auto

Raggiunta via della Pineta Sacchetti, i caschi bianchi del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitali hanno trovato una Opel Astra ribaltata a pochi metri dall’uscita della galleria Giovanni XXIII.

Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di risalire all’identità del conducente del veicolo. L’automobilista, infatti, si era già allontanato dal posto prima dell’arrivo degli uomini della polizia municipale.

Stando alle prime verifiche effettuate, l’auto non risulta essere stata rubata.