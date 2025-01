Incidente Washington, Hegseth: equipaggio elicottero abbastanza esperto

Washington, 30 gen. (askanews) – Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth ha affermato in un messaggio video pubblicato sull’account X del Dipartimento che l’equipaggio dell’elicottero coinvolto nella collisione con un aereo di linea commerciale statunitense a Eashington D.C era “abbastanza esperto”. “Stava eseguendo una valutazione notturna annuale obbligatoria. Avevano degli occhiali per la visione notturna”, ha aggiunto. “Un team investigativo del nostro Aviation Safety Center, è già a Washington, D.C. per indagare su cosa sta succedendo. Prevediamo che l’indagine sarà rapidamente in grado di determinare se l’aereo si trovava nel corridoio e alla giusta altitudine al momento dell’incidente.”