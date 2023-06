Il papà del piccolo Manuel, bimbo di 5 anni morto nell’incidente a Casal Palocco, ha cercato di aggredire gli youtuber a bordo del Suv che ha travolto la Smart.

Il papà del piccolo Manuel è corso sul luogo dell’incidente, dove è stata distrutta la sua famiglia, e ha cercato di aggredire il ragazzo alla guida della Lamborghini che ha travolto la Smart guidata dalla moglie, dove a bordo c’erano i due figli. Il piccolo Manuel ha perso la vita a soli 5 anni, mentre la madre, di 29 anni, e la sorellina, di 3 anni, sono gravemente ferite. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, l’uomo è stato fermato dai poliziotti e dai vigili urbani, che erano sul luogo dell’incidente per le indagini. I cinque YouTuber a bordo del Suv sono rimasti illesi.

Fanno parte di un gruppo molto conosciuto sui social network. Una delle possibili cause dell’incidente è che i cinque si siano distratti per fare l’ennesimo video, partecipando ad una sfida social per cui dovevano passare due giorni di seguito nella macchina. “Vivo 50 ore in Lamborghini“, doveva chiamarsi il video. Il conducente della Lamborghini, di 20 anni, è indagato per omicidio e lesioni stradali aggravate. Accertamenti in corso anche sul titolare dello Skylimit, attività dove i cinque hanno noleggiato la Lamborghini Urus.

Incidente a Roma, le dichiarazioni del noleggiatore dell’auto e del sindaco Gualtieri

“Esprimo il cordoglio a nome di tutto lo staff alla famiglia del bimbo, sono distrutto. Sono distrutto, ma ricordo che la dinamica è ancora poco chiara e che insultare noi solo perché noleggiamo l’auto a persone che possono incorrere o causare incidenti non serve a nulla. Le responsabilità verranno accertate da chi di dovere e chi ha sbagliato pagherà” sono le parole condivise dal noleggiatore.

“Mi auguro che la madre e la sorellina possano rimettersi presto e che le forze dell’ordine accertino quanto prima le responsabilità di quanto è accaduto” sono state le parole di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma.