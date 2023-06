Incidente youtuber, parla un testimone: "Auto accartocciate, si vedeva che era grave"

Incidente youtuber a Roma: spuntano le prime testimonianze che confermerebbero la gravità dell’impatto, sul quale si sta indagando. Ieri pomeriggio i ragazzi del canale “The Borderline” si sono infilati in cinque a bordo di un suv Urus Lamborghini preso a noleggio per l’ennesimo video estremo. Ma questa volta, spingendo oltre il confine dei limiti della velocità, si sono schiantati in via Archelao di Mileto, nei pressi del X Municipio di Roma. Nell’impatto è rimasta coinvolta una Smart ForFour (proprio il modello d’auto che pochi minuti prima irridevano in un video social). Nella citycar c’era al volante una mamma che trasportava due bambini, tra cui il piccolo Manuel Proietti ucciso a soli 5 anni.

Le indagini e i sospetti

“The Borderline” significa “La linea di confine”. È quella che ha oltrepassato questo gruppo di giovani youtubers dell’omonimo canale. Inseguivano il sogno della fama lanciando sfide sui social con video estremi, un po’ meno strafottenti di quelli del tipo “maresciallo non ci prendi, pistole nella Fendi”.

Il conducente della Lamborghini ora è stato denunciato per omicidio e lesioni stradali. Il sospetto degli inquirenti è che i “The Borderline” abbiano perso il controllo della vettura mentre giravano con lo smartphone l’ennesimo video spericolato da dare poi in pasto agli oltre 600mila followers.

Nella giornata di oggi il canale è stato preso d’assalto tanto che uno dei cinque ragazzi, Vito Loiacono, si è dovuto difendere dalle reazioni e dalle accuse: “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima”.

La testimonianza: “Auto accartocciate e curiosi in coda”

La prima testimonianza offre alcuni spunti di riflessione rispetto alla gravità del gesto. Ieri pomeriggio, intorno alle 15.30, un uomo ha incrociato la scena dello schianto. Dice di aver visto “le auto accartocciate” e “si vedeva che era grave”. L’uomo ha notato una lunghissima fila di auto e di curiosi. Confida di essersi allontanato per rispetto, perché “in queste situazioni non deve esserci tutta quella gente e tanti erano curiosi”.

Mai tanti quanto quelli che in questo momento commentano dietro lo schermo di un computer o di uno smartphone, chiedendo che sia fatta giustizia.