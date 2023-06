Vito Loiacono, uno degli youtuber che hanno causato l’incidente a Roma, ha rilasciato delle dichiarazioni sui social network. Nell’incidente ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, di soli 5 anni.

L’incidente degli youtuber, parla uno di loro: “Sono distrutto, ma non guidavo io”

Vito Loiacono è uno degli youtuber che hanno causato l’incidente a Roma, in cui ha perso la vita il piccolo Manuel Proietti, un bambino di soli 5 anni. “Salve, il trauma che sto provando è indescrivibile, ci tengo solo a dire che io non mi sono mai messo al volante e che sto vicinissimo alla famiglia della vittima” ha scritto sui social network, dopo la terribile tragedia. Il piccolo Manuel era a bordo di una Smart guidata dalla mamma, di 29 anni, insieme alla sorellina, entrambe ricoverate in gravi condizioni.

Lo schianto è avvenuto alle 15.45 tra via Archelao e via di Macchia Saponara, tra i quartieri di Acilia e Casal Palocco. La Smart stava viaggiando su via di Macchia Saponara, arrivando da via Cristoforo Colombo, mentre il suv, un Lamborghini Urus, stava percorrendo la stessa via in direzione opposta. Lo schianto è stato violentissimo e le macchine si sono distrutte. Gli youtuber sono rimasti illesi.

Gli youtuber e il video alla guida della Lamborghini

Secondo gli agenti, i ragazzi erano distratti dai telefonini e dalle telecamere. Stavano girando il video “50 ore su una Lamborghini” per il loro canale YouTube. La scorsa estate ne avevano girato uno simile a bordo di una Tesla e anche su una 500. Meno di un’ora prima dello schianto uno di loro aveva pubblicato un video su TikTok in cui prendeva in giro le auto piccole. “Ma questo con la Smart che sta facendo? Abbello, la macchina tua costa 300 euro usata al Conad, la mia costa un miliardo. Vale quanto Amazon” diceva nel video. Sicuramente non si aspettava una tragedia del genere.