Incidente youtuber: positivo ai cannabinoidi Matteo Di Pietro, alla guida del suv

È quanto emerge dalle ultime indagini. Matteo Di Pietro, youtuber di 20 anni e membro del canale “TheBorderline”, ha provocato l’incidente nel quale ha perso la vita un bambino di 5 anni guidando sotto l’effetto di cannabinoidi. Insieme a lui, altri 4 ragazzi, tutti coinvolti in una challenge assurda: guidare un suv Lamborghini per 50 ore di fila. L’obiettivo? Raggiungere 100mila like. Il prezzo: la vita del piccolo Manuel Proietti.

Lo youtuber Matteo Di Pietro positivo ai cannabinoidi

Le ultime indiscrezioni non fanno che aggravare la situazione dei 5 ragazzi che la sera del 14 giugno, a bordo di un suv Lamborghini, hanno travolto una smart causando la morte di Manuel Proietti, di soli 5 anni. Da quanto risulta, infatti, il più grande di loro, Matteo Di Pietro, era sotto effetto di cannabinoidi mentre conduceva la vettura. Lo scontro, la cui gravità è stata prontamente documentata da un testimone, assume quindi i contorni dell’omicidio colposo. Matteo Di Pietro, 20 anni, rischia quindi il carcere, mentre nei confronti dei suoi 4 compagni potrebbe essere contestato il concorso di colpa.