Incidenti: 26enne perde la vita schiantandosi contro un muro a Milano

(Adnkronos) – Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi, a Milano, dopo essersi schiantato contro un muro. Il giovane stava percorrendo il sottopasso di via Stepheson, in direzione della periferia, quando per cause ancora al vaglio degli investigatori ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere più volte contro il muro perimetrale del sottopasso.

Poco dopo è stato un passante, che ha visto il veicolo fermo contro il muro perimetrale del sottopasso, a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri della radiomobile, oltre ai sanitari del 118 che hanno trovato il giovane riverso sul sedile posteriore. Per lui non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Dai primi accertamenti della polizia locale pare non sia coinvolto nessun altro veicolo.