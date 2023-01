Incidenti: 70enne perde la vita in scontro su Ss 336 Milano-Malpensa

(Adnkronos) – Un uomo di 70 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla statale 336, Milano-Malpensa, all'altezza del Comune di Mesero. Lo scontro è avvenuto poco prima delle 8.30 e ha coinvolto tre mezzi.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, la polizia stradale e il personale del 118. Due persone sono state estratte dalle lamiere dai pompieri: tra queste il 70enne, morto sul colpo.

L'altro occupante è stato trasportato in eliambulanza e ricoverato in ospedale in codice giallo.

Il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni per consentire i rilievi e la circolazione è stata successivamente ripristinata.