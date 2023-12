Incidenti: a Palermo Smart vola dal ponte, morto un giovane e ferito gravemente un 17enne

Palermo, 24 dic. (Adnkronos) – Incidente stradale mortale all'alba di oggi a Palermo, dove un ragazzo di 22 anni, Michelangelo Aruta è morto e il passeggero, un 17enne, è rimasto gravemente ferito. Secondo una prima ricostruzione, la vittima, che viaggiava a bordo di una Smart, avrebbe perso il controllo della sua auto volando giù dal ponte di viale Lazio. Il 17enne è stato trasferito all'ospedale Cervello mentre per la vittima non c'è stato nulla da fare. E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarre la vittima e il ferito dalle lamiere. Sul posto la polizia municipale.