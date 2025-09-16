Incidenti aerei a Varsavia: dettagli sul drone neutralizzato

Martedì mattina, un drone è stato avvistato sopra i principali edifici governativi di Varsavia, portando all’arresto di due cittadini bielorussi. Le autorità polacche hanno rapidamente reagito, con il Primo Ministro Donald Tusk che ha confermato l’operazione in corso da parte dei servizi di protezione dello Stato. L’incidente si verifica in un contesto di crescente tensione tra Polonia e Bielorussia, soprattutto in relazione alle recenti esercitazioni militari in corso.

Dettagli sull’incidente

Il drone è stato avvistato sopra il Palazzo Presidenziale e altre strutture governative, attirando immediatamente l’attenzione delle forze di sicurezza. Come riportato dal portavoce dei servizi di protezione, il colonnello Boguslaw Piorkowski, il drone non è stato abbattuto, ma è atterrato dopo che gli operatori sono stati arrestati. Tusk ha dichiarato che la polizia sta indagando sulle circostanze dell’evento.

Katarzyna Pelczynska-Nalecz, ministro per i fondi di sviluppo e la politica regionale, ha sottolineato che il drone sembra essere stato lanciato localmente e non da un altro paese. Ha invitato il pubblico a non affrettarsi a trarre conclusioni, facendo riferimento anche all’incursione di droni russi avvenuta la settimana scorsa, che aveva suscitato preoccupazioni in tutta la regione.

Contesto geopolitico e militare

L’incidente avviene in un periodo di alta tensione in Europa orientale. Attualmente, le forze armate di Bielorussia e Russia sono impegnate in esercitazioni militari chiamate “Zapad (Ovest) 2025”, che coinvolgono migliaia di soldati. In risposta, Polonia, Lettonia e Lituania hanno rafforzato le loro difese e chiuso i valichi di frontiera, preoccupate per le possibili ripercussioni delle manovre militari.

Inoltre, le incursioni di droni russi nello spazio aereo polacco hanno portato alla mobilitazione di aerei da combattimento polacchi e NATO, segnando un significativo innalzamento delle tensioni. Gli F-16 polacchi e gli F-35 olandesi sono stati attivati per difendere lo spazio aereo, in quello che è stato descritto come un attacco senza precedenti alla sovranità polacca.

Risposta delle autorità e reazioni

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha annunciato un aumento della presenza militare nella regione, con l’operazione “Eastern Sentry” che coinvolgerà vari membri dell’alleanza. Rutte ha definito l’incursione come “sconsiderata” e “inaccettabile”. Il clima di insicurezza ha provocato anche reazioni in Romania, dove un drone ha sorvolato il paese, costringendo l’aviazione militare a intervenire.

Le autorità romene hanno espresso forte protesta verso la Russia, ricordando che tali atti violano la sovranità nazionale. La situazione attuale richiede vigilanza e cooperazione tra le nazioni della NATO per affrontare le crescenti minacce nel contesto geopolitico attuale.