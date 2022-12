Incidenti in bici: due feriti gravi in poche ore a Trieste

Incidenti in bici: due feriti gravi in poche ore a Trieste

Incidenti in bici: due feriti gravi in poche ore a Trieste

Incidenti in bici: due feriti gravi in poche ore a Trieste, in entrambi i casi i soccorritori su strada hanno dovuti allertare l'eliambulanza