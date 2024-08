Incidenti: morto il motociclista coinvolto nello scontro sulla A18 Messina-Catania

Palermo, 26 ago.(Adnkronos) - E' morto il motociclista coinvolto ieri pomeriggio nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del...

Palermo, 26 ago.(Adnkronos) – E' morto il motociclista coinvolto ieri pomeriggio nell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sull’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo etneo. Secondo una prima ricostruzione, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito contro un’autovettura in transito verso Catania. Lo scontro è avvenuto tra Giarre e Acireale. Fino a tarda sera c'era una lunga coda in direzione Catania.