Incidenti: scontro su A4, bilancio provvisorio diversi feriti tra cui due gravi

Trieste, 25 ago. (Adnkronos) - E' in evoluzione la situazione sull'autostrada A4 tra Latisana (Udine) e San Giorgio di Nogaro (Udine) dove è avvenuto un grave incidente tra un pullman e un tir. Sul posto i vigili del fuoco. Contrariamente a quanto era emerso in un primo momento, non...

Trieste, 25 ago. (Adnkronos) – E' in evoluzione la situazione sull'autostrada A4 tra Latisana (Udine) e San Giorgio di Nogaro (Udine) dove è avvenuto un grave incidente tra un pullman e un tir. Sul posto i vigili del fuoco. Contrariamente a quanto era emerso in un primo momento, non ci sarebbero vittime. Diversi però i feriti, due dei quali in condizioni gravi. I vigili del fuoco sono al lavoro per estrarre i feriti dai mezzi coinvolti.