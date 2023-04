Incidenti: scontro tra auto nel barese, 4 morti e 2 feriti gravi, tutti giovanissimi

Bari, 26 apr. – (Adnkronos) – Quattro giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, sono morti ieri sera nel barese in un gravissimo incidente avvenuto sulla strada provinciale 231 nei pressi di Bitonto. La vettura, a bordo della quale viaggiavano le quattro vittime, una Opel Corsa, si è scontrata frontalmente con un'altra che procedeva in senso opposto. Le condizioni meteo erano buone. I quattro giovani deceduti erano tutti di Bitonto. Giovani anche i due occupanti dell'altra vettura coinvolta. Sono ricoverati in ospedale in gravi condizioni, rispettivamente al Policlinico e al Di Venere. L'incidente è avvenuto intorno alle 22.15. Anche questi ultimi sono di Bitonto. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale.