Incidenti: si ribalta con il trattore e finisce in un fiume nel bresciano, muore 69enne

Milano, 27 ott.(Adnkronos) – Un uomo di 69 anni è morto in seguito ad un incidente stradale avvenuto poco dopo le 15.30 ad Ome, nel bresciano.

L'uomo si trovava a bordo del suo trattore quando per cause non ancora rese note si è ribaltato finendo in un fiume.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, oltre al personale del 118 giunto con un elisoccorso, un'automedica e un'ambulanza, ma per il 69enne non c'era più nulla da fare ed è stato constatato il decesso sul posto.