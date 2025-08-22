Incidenti stradali e monopattini: un problema crescente

Diciamoci la verità: la mobilità sostenibile è diventata un mantra, ma quanto è realmente sicura? Recentemente, un incidente avvenuto a Cecina ha riportato alla ribalta la questione. Un giovane di 30 anni ha subito gravi traumi dopo essersi scontrato con un’auto. Questo è solo l’ultimo di una serie di eventi che mettono in discussione la sicurezza dei monopattini elettrici.

La strada, purtroppo, è un campo di battaglia, e i monopattini spesso si trovano nel mirino di incidenti gravi. Ma cosa dobbiamo davvero sapere su questa nuova forma di mobilità?

Statistiche scomode sugli incidenti con monopattini

La realtà è meno politically correct: secondo i dati forniti da varie agenzie di sicurezza stradale, gli incidenti che coinvolgono monopattini elettrici sono in costante aumento. Solo nel 2022, si sono registrati oltre 1.500 incidenti gravi in tutta Italia, con una percentuale crescente di feriti e morti. Eppure, nonostante questi numeri allarmanti, i monopattini vengono spesso accolti come un’alternativa ecologica e moderna al traffico cittadino. Ma a quale costo?

Inoltre, un rapporto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha evidenziato un dato preoccupante: i conducenti di monopattini elettrici hanno un rischio maggiore di lesioni rispetto agli utenti di biciclette o pedoni. Questo perché, spesso, i monopattinisti non indossano caschi e non sono sempre consapevoli delle regole del codice della strada. Risultato? Incidenti che potrebbero essere evitati con una maggiore educazione e responsabilità. Ma chi si fa carico di questo?

Un’analisi controcorrente della situazione

So che non è popolare dirlo, ma non si può ignorare il fatto che la proliferazione dei monopattini elettrici nelle nostre città non è stata accompagnata da un adeguato piano di sicurezza. Le infrastrutture urbane sono spesso inadeguate e non progettate per accogliere una nuova ondata di veicoli leggeri. Le strade affollate, le buche e la mancanza di piste dedicate creano una miscela esplosiva di pericoli. Ma chi paga il prezzo di questa mancanza di pianificazione?

Inoltre, la mancanza di regolamentazione e il poco rispetto delle norme da parte di molti utenti contribuiscono a creare una situazione precaria. È facile dare la colpa agli automobilisti, ma è fondamentale che anche i conducenti di monopattini comprendano le loro responsabilità. La soluzione non è solo vietare i monopattini; è piuttosto una questione di educazione e di un’infrastruttura adeguata. E chi deve prendersi questa responsabilità?

Conclusioni che disturbano ma fanno riflettere

Il re è nudo, e ve lo dico io: la nostra adorazione verso i monopattini elettrici deve essere accompagnata da una critica costruttiva. Non possiamo ignorare i dati che ci parlano di un fenomeno in crescita, che mette a rischio la vita di molti. È ora di chiedere ai nostri amministratori pubblici di farsi carico della situazione, creando spazi sicuri e campagne di sensibilizzazione. Del resto, chi di noi non ha mai visto un monopattino sfrecciare in mezzo al traffico senza alcuna precauzione?

In definitiva, la mobilità sostenibile non deve tradursi in una mobilità insicura. La responsabilità è di tutti, e ogni incidente, come quello di Cecina, deve spingerci a riflettere e a migliorare. La sicurezza stradale non è un’opzione, è un dovere. E la prossima volta che salirai su un monopattino, chiediti se sei realmente pronto a farlo in sicurezza. Sei in grado di affrontare le insidie della strada?