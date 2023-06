Nel giro di poche ore si sono verificati due terribili incidenti sul lavoro. Un operaio è morto a Vibo Valentia e uno nel Cuneese, rispettivamente di 54 e 59 anni.

Incidenti sul lavoro, non c’è tregua: due morti nel giro di poche ore

In poche ore si sono verificati due terribili incidenti sul lavoro mortali. In provincia di Vibo Valentia, nelle officine meccaniche Tassone di Gerocarne, è morto un operaio di 54 anni, dopo una caduta da un’altezza di tre metri. A Busca, nel Cuneese, è morto un 59enne, che è stato travolto da un sacco da zucchero.

Incidenti sul lavoro: due operai morti in poche ore

Nello stabilimento delle officine meccaniche Tassone di Gerocarne, in provincia di Vibo Valentia, è morto un operaio di 54 anni, a causa di un terribile incidente sul lavoro. L’uomo, per cause da accertare, è caduto da una pedana dall’altezza di tre metri ed è morto sul colpo. Il secondo incidente si è verificato a Busca, nel Cuneese. Un operaio di 59 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un sacco da zucchero di 1.200 kg. Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.