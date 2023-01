Incidenti sulle piste da sci: come è morto il 29enne all'Aprica

Ragazzo 29enne perde la vita in seguito a una caduta sulle piste da sci dell'Aprica: un gravissimo trauma al torace non gli ha lasciato scampo

Si chiamava Giovanni Pieroni il 29enne residente a La Spezia che ha perso la vita in seguito a un incidente sulle piste da sci dell’Aprica (SO): era a sciare con i genitori e un amico, quando si è schiantato contro un cannone sparaneve.

È morto poco dopo il ricovero.

L’incidente e i soccorsi

La caduta è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 7 gennaio 2023, poco dopo le 14, sulla pista nera Magnolta Inferiore. Dopo aver perso il controllo degli sci, il 29enne ha impattato contro un cannone sparaneve a bordo pista, riportando un gravissimo trauma al torace che non gli ha lasciato scampo: scattato l’allarme, i soccorsi si sono precipitati sul luogo dell’incidente – in pochi minuti sono arrivati gli uomini del servizio in pista della Questura di Sondrio, raggiunti da due ambulanze e un elisoccorso partito da Caiolo –, ma non è stato sufficiente a salvargli la vita: il giovane è stato trasportato in condizioni a limite all’ospedale Morelli di Sondalo, dove è morto poco dopo il ricovero.

Aperta un’inchiesta dalla Procura di Sondrio

La Procura di Sondrio ha aperto un fascicolo e disposto il sequestro del cannone sparaneve e dell’attrezzatura da sci del giovane deceduto. L’incidente rientra tra gli oltre trenta soccorsi in pista richiesti in Valtellina nei giorni intorno all’Epifania.