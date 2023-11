Incidenti: tamponamento Milano, ragazzo indagato per omicidio stradale

Milano, 2 nov. (Adnkronos) - Dovrà rispondere di omicidio stradale il giovane di 25 anni che, senza patente e con un tasso alcolico troppo elevato per mettersi alla guida, avrebbe causato il primo dei due tamponamenti avvenuti in viale Forlanini a Milano, la notte di Halloween, in cui hanno p...