Incidenti: veicolo in fiamme sulla Catania-Siracusa, chiuso tratto autostrada

Palermo, 30 mag. (Adnkronos) – A causa di un veicolo in fiamme, l'Autostrada Catania Siracusa è chiusa provvisoriamente al traffico – in entrambe le direzioni – nel tratto compreso tra i comuni di Augusta e Lentini, in prossimità della galleria 'Cozzo Battaglia', (km 18,818) in provincia di Siracusa.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione della viabilità ed i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento.