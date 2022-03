Incinta del sesto figlio, 36enne si laurea per la seconda volta

Francesca Levi D'Ancona è una donna di 36 anni incinta del sesto figlio: la giovane mamma si è laureata per la seconda volta.

Francesca Levi D’Ancona è una mamma di 36 anni attualmente incinta del sesto figlio. Il luogo comune vorrebbe che farsi una famiglia possa essere un ostacolo allo sviluppo della propria carriera professionale, ebbene: Francesca ha completamente smentito questa diceria. Non a caso, nonostante i suoi impegni di “super mamma”, la 36enne fiorentina è riuscita a laurearsi per la seconda volta.

Una famiglia allegra e positiva quella di Francesca, che scherza sul fatto di avere una prole numerosa. Non a caso, la donna e i suoi cari hanno creato una pagina Instagram (seguitissima) intitolata “Come fate con 5”.

Incinta del sesto figlio: doppia laurea per Francesca

Francesca Levi D’Ancona dovrà adesso aggiornare il suo CVE con una laurea nuova di zecca. La donna, laureatasi in Lingue, ora diverrà mamma di una femminuccia.

Prima Firenze, che ha riportato la notizia, ha schezosamente citato la celebre sitcom statunitense Otto sotto un tetto per descrivere la situazione familiare della donna, che già nel 2013 era stata costretta a interrompere gli studi.

Per la tesi ha scelto Beatrix Potter

Francesca Levi D’Ancona ha fatto sapere ai suoi follower che la sua tesi ha avuto come argomento la scrittrice inglese Beatrix Potter. Potter è famosa per i suoi racconti con protagonisti animali, come Peter Rabbit.

Un’autrice molto vicina ai bambini. Francesca ammette su Instagram: “Ovviamente non voglio tediarvi con i dettagli, ma essendo una tesi magistrale per parlare di un librino per bambini ho dovuto fare un lavoro di ricerca, confronto e analisi delle traduzioni italiane, trattare di noiosissime teorie della traduzione e inserire l’opera nel quadro generale della letteratura per l’infanzia”.