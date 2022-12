Inclusione, al via progetto 'Insieme nella storia'

Inclusione, al via progetto 'Insieme nella storia'

Inclusione, al via progetto 'Insieme nella storia'

Roma, 23 dic.

(Adnkronos) – Inclusione a ‘due vie’ tra bambini con diverse abilità cognitive. È questo l’obiettivo del progetto ‘Insieme nella storia’ dell’Associazione Divertitempo, sostenuto da Fondazione Consulcesi. Un percorso di otto appuntamenti che coinvolge bambini con difficoltà cognitive insieme a ragazzi normodotati, alla scoperta della Capitale. Si va da Palazzo Venezia a Castel Sant’Angelo, passando per i percorsi della Street Art capitolina e il battello sul fiume Tevere, accompagnati da un team di professionisti.

“Un viaggio nella storia e nel territorio ma anche dentro se stessi, a tu per tu con la nostra capacità di rapportarci agli altri, senza pregiudizi, attraverso la conoscenza e la capacità di ascolto”, commenta Simone Colombati, presidente Fondazione Consulcesi. “Questo progetto nasce dal desiderio dei genitori con bambini autistici e con altre difficoltà di dare loro l'opportunità di sentirsi sostenuti da una rete sociale tutelante, organizzata e fruibile per tutti”, commenta Gianluca Morelli, presidente di Divertitempo.

Domenica 18 dicembre si è svolto l’appuntamento ‘zero’, incontro di partenza della collaborazione tra la Fondazione Consulcesi e l’Associazione Divertitempo con Xmas Biscuits: una domenica dedicata all’impasto di biscotti e altre leccornie per un gruppo di circa 16 bambini, tra cui anche figli dei dipendenti dell’azienda Consulcesi, la cui Fondazione sostiene il progetto. I ragazzi sono stati ospitati nel laboratorio di cucina ‘Fai Tu’ addobbato a festa in un’atmosfera natalizia, con sottofondo di canti musicali.

Calendario degli appuntamenti 'Roma tra passato, presente e futuro': Land Art, domenica 22 gennaio 2023 ore 9.30 tra arte e natura; Gnam, domenica 19 febbraio ore 10, c’è vita in un Museo; Palazzo Venezia, domenica 19 marzo ore 10, la marcia ronda; Street Art, domenica 16 aprile ore 10, vita da writer; Colosseo Arena, sabato 14 maggio ore 10, nell’arena dei gladiatori; Castel Sant’Angelo, domenica 28 maggio ore 10, storia di un monumento; Open Bus, venerdì̀ 9 giugno ore 10, turisti per caso; In battello sul Tevere, sabato 10 giugno ore 10.