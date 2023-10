Inclusione e gender equity: Sisal punta alla leadership

Milano, 27 ott. (askanews) – La sfida è ambiziosa: eliminare il gender gap in azienda e conquistare così una posizione di leadership in termini di inclusione sociale. Una partita che Sisal, player internazionale di primo piano nel settore del gioco regolamentato, vuole vincere a tutti i costi.

“Ci siamo dati degli obiettivi concreti di fare progressi su questi aspetti – racconta ad askanews Sian Carson, Chief People Officer di Sisal -. Sul gender pay gap ci siamo dati l’obiettivo di azzerare del tutto il divario salariale entro il 2030: negli ultimi 2 anni lo abbiamo infatti dimezzato e continueremo su questa strada. Invece per quanto riguarda la rappresentanza femminile nelle posizioni di top leadership oggi siamo al 34% e ci siamo dati l’obiettivo di raggiungere il 40% entro la fine del 2026”.

Un impegno confermato con forza dal secondo Sisal Talk, un evento tutto incentrato su Diversity Equity e Inclusion – dopo quello del luglio scorso dedicato alla sostenibilità – che ha visto ricercatori, imprenditori ed esperti riuniti nell’headquarter milanese di Sisal per una giornata di dibattiti e confronti E’ stata anche l’occasione per presentare il terzo numero dedicato di Divercity Mag, il magazine trimestrale dedicato all’innovazione e alle nuove tecnologie come strumenti per favorire l’inclusione.

“L’approccio di Sisal all’inclusione sociale direi che è veramente un approccio a 360 gradi – prosegue la manager – Parte infatti da un forte impegno e committement anche della leadership. Ma poi è anche un approccio di inclusione e coinvolgimento delle nostre persone: abbiamo costituito un inclusion team di 35 persone che si danno proprio con passione ad aiutarci nelle nostre ambizioni su queste tematiche. Abbiamo infatti sviluppato infatti le nostre inclusion guide lines e l’obiettivo nostro è diventare leader su queste tematiche. Infatti siamo molto orgogliosi di essere anche riconosciuti con una recente certificazione appunto su queste tematiche”.

Spazio, anche, a un momento ludico, ma sempre all’insegna dell’inclusione: i dipendenti di Sisal hanno avuto infatti la possibilità di testare alcuni videogiochi sviluppati da Novis Games, innovativa startup che ha messo a punto soluzioni pionieristiche capaci di aprire le porte del mondo dei videogiochi anche alle persone affette da disabilità visiva.