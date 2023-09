Incontro Fra Putin e Kim? Mosca non smentisce

Milano, 5 set. (askanews) – Secondo gli Stati Uniti, il leader nordcoreano Kim Jong Un incontrerà presto il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fornitura di armi a Mosca per la guerra in Ucraina. Mosca per il momento non conferma la notizia ma nemmeno la smentisce. L’annuncio arriva dopo che la Casa Bianca ha avvertito che la Russia era già in trattative attive e segrete con Pyongyang per acquisire una serie di munizioni e rifornimenti.

Secondo il New York Times, il Cremlino sta cercando proiettili di artiglieria e missili anticarro dalla Corea del Nord, mentre Kim vuole tecnologia avanzata per satelliti e sottomarini a propulsione nucleare, nonché aiuti alimentari.

Funzionari statunitensi hanno anche riferito al New York Times che Kim probabilmente si recherà su un treno blindato alla fine di questo mese a Vladivostok per incontrare Putin. Nelle immagini d’archivio l’incontro fra Putin e Kim nel 2019.