Incontro in Arabia Saudita tra Crosetto e l'omologo Bin Abdulaziz

Riad, 17 ott. (askanews) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ha incontrato, in Arabia Saudita il suo omologo, principe Khalid Bin Salman Bin Abdulaziz.

I due responsabili della Difesa si sono confrontati su argomenti di stretta attualità, evidenziando il comune impegno nel rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Arabia Saudita e Italia. Focus anche sulla stabilità e sicurezza del Mediterraneo Allargato.

“L’Italia sta seguendo con grande attenzione e altrettanta preoccupazione l’attuale situazione in Medio Oriente – ha detto Crosetto – crisi che potrebbe causare pesanti ripercussioni sulla stabilità della regione con il rischio di un’escalation nel Mediterraneo. Per questo motivo la Difesa e il Governo italiano sono in campo nel tentativo di promuovere il dialogo e la pace. In tale ottica l’Arabia Saudita svolge un ruolo strategico per il processo di stabilizzazione dell’intera area”.

il Governo italiano, ha ribadito Crosetto, è promotore di un rinnovato “Piano Mattei” che permetta ai Paesi della regione di sfruttare le ricchezze naturali di cui dispongono al fine di accrescere il benessere della loro popolazione e irrobustirne le economie.

Il ministro si è anche reso disponibile a esplorare nuovi ambiti di collaborazione per incrementare l’interoperabilità delle Forze Armate dei due Paesi a beneficio della sicurezza e stabilità dell’area mediterranea e del Golfo Arabico. Attualmente sono già diversi gli Ufficiali sauditi che svolgono periodi di formazione in Italia, presso le Accademie Militari, le scuole di volo dell’Aeronautica Militare o presso il Centro Alti Studi della Difesa.

L’incontro è stato anche l’occasione per approfondire il dialogo tra i due Paesi e ringraziare il personale dell’Ambasciata italiana per l’impegno volto a rafforzare i rapporti di amicizia e cooperazione tra Italia e Arabia Saudita.

A seguire, il Ministro Crosetto sarà in visita in Qatar per ulteriori incontri istituzionali.