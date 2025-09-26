Incontro Inaspettato dei Leader Militari di Trump

In un contesto di crescente attenzione, il Segretario alla Difesa, Pete Hegseth, ha convocato un incontro di alto livello con i generali e gli ammiragli statunitensi, previsto per il prossimo martedì in Virginia. La natura e il motivo di questa riunione rimangono tuttavia avvolti nel mistero, suscitando interrogativi tra gli osservatori e gli analisti militari.

Questa convocazione, riportata per la prima volta dai media statunitensi, è stata successivamente confermata da Sean Parnell, portavoce del Pentagono. Tuttavia, le ragioni specifiche dietro questo incontro improvviso non sono state chiarite, lasciando molti a chiedersi quali possano essere gli argomenti all’ordine del giorno.

Un incontro inaspettato

Con circa 800 generali e ammiragli nel corpo militare degli Stati Uniti, la presenza di tali figure di alto rango può avere ripercussioni significative, dato che possono comandare migliaia di soldati anche in aree sensibili all’estero. La maggior parte di questi ufficiali ha impegni programmati con largo anticipo e, secondo un funzionario militare che ha preferito rimanere anonimo, questi programmi sono stati ora stravolti.

Impatto sull’agenda militare

Il funzionario ha dichiarato che “le persone stanno cercando di riorganizzare i loro piani per capire se devono partecipare” a questo incontro. Parnell, nel frattempo, ha evitato di fornire dettagli sull’argomento della riunione, limitandosi a dire che “il Segretario della Guerra si rivolgerà ai suoi leader militari senior all’inizio della prossima settimana”.

Le reazioni di Trump e Vance

Durante una cerimonia di firma all’Ufficio Ovale, il presidente Trump ha mostrato ottimismo riguardo all’incontro di Hegseth, definendolo “una buona idea”. “Mi piace. Penso sia fantastico”, ha dichiarato Trump, suggerendo che sia positivo che i leader militari si incontrino e collaborino. Ha anche minimizzato le preoccupazioni che questo incontro potesse distogliere i leader militari dai loro compiti cruciali per la sicurezza nazionale.

“Perché è una questione tanto importante?” ha chiesto Trump a un giornalista, sottolineando che “il fatto che ci stiamo intesa con i generali e gli ammiragli è positivo. Ricordate, sono il presidente della pace. È bene andare d’accordo.”

La visione del vicepresidente

Il vicepresidente JD Vance, presente all’incontro, ha cercato di ridimensionare le critiche previste. Ha affermato che non è insolito per i generali, che riferiscono al Segretario della Guerra e successivamente al presidente degli Stati Uniti, incontrarsi per discutere questioni importanti.

Riforme nel Dipartimento della Difesa

Dal suo insediamento per un secondo mandato lo scorso gennaio, Trump, insieme a Hegseth, ha avviato un processo di ristrutturazione del Dipartimento della Difesa. Tra le azioni intraprese, ci sono state le destituzioni di alcuni leader militari di alto profilo, inclusa CQ Brown, un ex generale dell’Air Force che ricopriva il ruolo di presidente dei Capi di Stato Maggiore.

In maggio, Trump ha ordinato una riduzione del 20% nel numero di ufficiali a quattro stelle e un ulteriore abbattimento del 10% tra generali e ufficiali di bandiera. Hegseth ha anche richiesto la cessazione delle iniziative di diversità all’interno delle forze armate, portando all’allontanamento di diversi funzionari accusati di essere coinvolti in tali programmi.

Ritorno alla tradizione

In un passo simbolico, Trump ha firmato un ordine che stabilisce l’intenzione di rinominare il Dipartimento della Difesa in Dipartimento della Guerra, come era noto fino al 1949. Tuttavia, questo cambiamento di denominazione rimarrà prevalentemente all’interno del ramo esecutivo, poiché un cambiamento permanente richiederebbe l’approvazione da parte del Congresso.