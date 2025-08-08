Incontro storico tra Azerbaigian e Armenia per un accordo di pace

Il mondo sta guardando con attenzione all’AGGIORNAMENTO ORE… del summit di pace storica che si terrà alla Casa Bianca tra il presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, e il primo ministro dell’Armenia, Nikol Pashinyan. In un periodo di tensioni crescenti, questo incontro potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro di entrambe le nazioni.

Ma cosa significa realmente questo summit? E quali sono le implicazioni per la regione? Scopriamolo insieme.

Dettagli del summit e del nuovo corridoio di transito

Il presidente Trump ha condiviso la notizia via Truth Social, evidenziando come le due nazioni abbiano vissuto anni di conflitto, con un costo umano drammatico. “Molti leader hanno tentato di porre fine alla guerra senza successo fino ad ora, grazie a ‘TRUMP’”, ha affermato. La notizia è stata anticipata dal governo di Pashinyan attraverso un annuncio su Telegram, creando un clima di attesa e speranza.

L’Azerbaigian e l’Armenia, ex repubbliche sovietiche, hanno una storia complessa, segnata dal conflitto per il controllo della regione del Nagorno-Karabakh. Da quando questa si è separata dall’Azerbaigian negli anni ’80, con l’aiuto dell’Armenia, la situazione non ha fatto altro che complicarsi. La popolazione prevalentemente armena della regione ha vissuto un conflitto sanguinoso che ha avuto inizio negli anni ’90, e nel 2020, un nuovo scontro ha portato alla fuga di quasi tutte le 100.000 persone di etnia armena verso l’Armenia, a seguito della riconquista dell’Azerbaigian a settembre.

Il potenziale accordo di pace e il suo impatto

Il summit di venerdì potrebbe rappresentare una svolta decisiva in decenni di conflitto. Ufficiali statunitensi hanno rivelato che gli accordi in discussione potrebbero includere la creazione di un importante corridoio di transito, un nodo fondamentale nei negoziati di pace. Questo corridoio, denominato ‘Trump Route for International Peace and Prosperity’, collegherà l’Azerbaigian alla regione di Nakhchivan, che è attualmente isolata dal resto del paese a causa di un tratto di territorio armeno lungo 32 chilometri.

Immagina un’infrastruttura che non solo facilita il movimento di merci, ma che potrebbe anche migliorare la vita quotidiana delle persone nella regione. Le linee ferroviarie, le condotte di petrolio e gas e le linee in fibra ottica previste dal nuovo corridoio potrebbero davvero contribuire a stabilizzare ulteriormente la situazione. Non sarebbe un cambiamento straordinario?

Il contesto storico del conflitto

Le tensioni tra Azerbaigian e Armenia si sono inasprite dopo la caduta dell’Impero russo nel 1917, quando entrambe le nazioni hanno iniziato a rivendicare il Nagorno-Karabakh. Il conflitto ha raggiunto il culmine con una guerra aperta negli anni ’90 e una ripresa delle ostilità nel 2020. Nonostante recenti tentativi di dialogo, come quelli avvenuti ad Abu Dhabi il mese scorso, i progressi sono stati scarsi.

In questo contesto, il governo statunitense ha intensificato gli sforzi per cercare una soluzione, con l’invio dell’inviato speciale Steve Witkoff nella regione lo scorso marzo. Questo nuovo approccio potrebbe finalmente aprire la strada a una pace duratura e a una ripresa delle comunicazioni chiave, che sono rimaste chiuse sin dalla fine della Guerra Fredda. Riuscirà questo summit a cambiare il corso della storia per Azerbaigian e Armenia? Solo il tempo potrà dirlo.