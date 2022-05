Incontro tra Mario Draghi e Mark Zuckerberg: di cos’hanno parlato?

Un portavoce di Meta ha reso pubblici gli argomenti di discussione dell'incontro tra Draghi e Zuckerberg.

La politica italiana incontra il colosso del web Meta. Draghi e Zuckerberg si sono seduti ad un tavolo per discutere di nuove strategie, tecnologia ed investimenti.

Incontro tra Draghi e Zuckerberg a Palazzo Chigi

Ad organizzare l’incontro tra Mario Draghi, presidente del Consiglio dei Ministri, e Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, è stato Vittorio Colao, ministro della trasnizione digitale.

Zuckerberg è in viaggio in Italia e nel suo itinerario non poteva mancare Roma. Questa mattina, 5 maggio 2022, Draghi e il capo di Meta si sono incontrati a Palazzo Chigi ed hanno discusso della sempre più costante collaborazione tra Meta e la nostra Nazione.

A rendere pubblici i temi del colloquio è stata proprio l’azienda statunitense. Un portavoce ha dichiarato: “Per dare vita al metaverso sarà necessario uno sforzo congiunto tra aziende, mondo politico e società civile.

Nell’incontro di oggi abbiamo confermato la nostra collaborazione con il governo italiano per valorizzare i punti di forza del paese nei settori tecnologico e del design e identificare futuri investimenti”.

Metaverso: tra espansione del mondo reale e nuovi posti di lavoro

Mark Zuckerberg è focalizzato sul “Metaverso” dal mese di ottobre del 2021 e sta investendo moltissimo per questo progetto. Il numero 1 di Facebook ha fuso tutte le sue piattaforme sotto una holding, ossia la già citata Meta.

Il metaverso, oltre a rappresentare una grossa transizione digitale e un’espansione del mondo reale, ha creato molti posti di lavoro. Si apprende da Fanpage che gli investimenti nella holding Meta hanno dato vita a circa 10.000 posti di lavoro. Oltre alla politica, Zuckerberg ha trovato un forte sostegno anche in molte delle principali aziende italiane che sarebbero interessate ad approdare nel metaverso.