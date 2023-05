Incontro Zelensky-Sunak. Premier Gb evoca lo spirito di Churchill

Milano, 15 mag. (askanews) – Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Checkers Mansion dove ha ricordato che il suo illustre predecessore Winston Churchill ha tenuto alcuni dei suoi discorsi più famosi nella stessa stanza dell’incontro fra i due leader durante la Seconda guerra mondiale. “Allo stesso modo, oggi la tua leadership, il coraggio e la forza d’animo del tuo paese sono un’ispirazione per tutti noi”, ha affermato Sunak. Il Regno Unito si è impegnato a fornire centinaia di missili di difesa aerea e droni d’attacco a lungo raggio all’Ucraina per respingere l’attacco russo. La visita a sorpresa, non programmata, di Zelensky in Gran Bretagna è l’ultima tappa di un tour dell’Europa del presidente ucraino, passato anche in Italia e in Vaticano, in Francia e Germania.